5G: T-Mobile US подписала многомиллиардное соглашение с Nokia и Ericsson

MForum.ru
14.01.2021,
T-Mobile US подписала многомиллиардный контракт на расширение и развитие крупнейшей в США сети 5G. Сообщение подписано на 5 лет с компаниями Ericsson и Nokia, которые останутся основными поставщиками решений для национальной сети 5G в США. Точная сумма контракта не разглашается.
В целом ничего нового или неожиданного. T-Mobile US работает с этими поставщиками уже практически двадцать лет. Тем не менее, на фоне активности вокруг Open RAN решение оператора выглядит консервативным. Пока что классические вендоры оператора не подводят, благодаря их поддержку T-Mobile запустил сеть 5G SA летом 2019 года, а также испытал режим NR CA. В планах оператора - внедрение поддержки VoNR (аналога VoLTE, но для 5G), слайсинга и многопользовательского Massive MIMO на сети 5G.
В зоне покрытия сети 5G T-Mobile Extended Range уже 280 млн жителей США. Территория покрытия - 2.59 млн кв. км. Это примерно в 2.5 раза больше, чем покрытие сети 5G AT&T и примерно вчетверо больше, чем у Verizon. В сети 5G T-Mobile Ultra Capacity обеспечиваются скорости от 300 Мбит/c с пиковыми скоростями до 1 Гбит/c. Покрытие этой сети можно заметить более, чем в 1000 городов и населенных пунктов США, в зоне ее действия - порядка 106 млн человек. Это в 50 раз больше, чем у Verizon в зоне ее сети 5G Ultra-Wideband.
Источник: seekingalpha.com
Карту 5G покрытия T-Mobile в США следует раздать позорникам из Минцифры, да и в правительстве где-то на видное место повесить. Чтобы осознавали, насколько велико отставание России от США по части 5G.
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теги: телеком пятое поколение 5G США T-Mobile US Nokia Ericsson
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