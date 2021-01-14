Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung

MForum.ru
14.01.2021,
Флагманом нового поколения смартфон Samsung стал Galaxy S21 Ultra, который вобрал в себя множество инноваций. В частности, он получил QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 108 Мп. В качестве вспомогательных выступают 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и два 10 Мп сенсора. Первый получил телефотообъектив, а второй телефотообъектив с перископной оптикой.
Диагональ дисплея – 6,8 дюйма при разрешении 3200 x 1440 точек, что дает плотность изображения 515 ppi и частотой обновления до 120 Гц. Технология экрана Dynamic AMOLED 2X, но его максимальная яркость может достигать 1500 нит. Нельзя не отметить и поддержку цифровых перьев S Pen и S Pen Pro.
«Сердце» новинки аналогично базовой модели Qualcomm Snapdragon 888 для Китая и США и Exynos 2100 для европейского рынка. Объем ОЗУ Samsung Galaxy S21 Ultra составит 12 или 16 Гб, объем встроенной памяти 128,256 и 512 Гб. Разрешение фронтальной камеры составляет 40 Мп, а емкость батареи – 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Цена Samsung Galaxy S21 Ultra составит 1249 (12+128 Гб) / 1299 (12+256 Гб) / 1429 (16+512 Гб). В рублях цены новинки – 109 990 / 114 990 / 127 990 рублей. Продажи новинок Samsung в РФ стартуют 5 февраля.
© Антон Печеровый,
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