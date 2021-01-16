Производство электроники: Концерн "Автоматика" создает в Калуге производственный кластер

16.01.2021, MForum.ru

Концерн "Автоматика" (Ростех) объединил предприятия АО "Калугаприбор" и АО КЭМЗ, передав акции Калугаприбора в доверительное управление КЭМЗ. На базе предприятий создан "Единый центр развития гражданской продукции". Это позволило сформировать и защитить в Минпромторге три новых проекта - Экомониторинг, Интеллектуальная система управления двигателем главного привода лифта, Система защиты источников питания. И получить субсидии на сумму 501 млн рублей. Вскоре планируется завершить формирование текущего и перспективного консолидированного продуктового портфеля предприятий с целью распределения производственной (технологической) коорперации.

«Единым центром управления инвестиционной деятельностью» на основе опыта АО «КЭМЗ» в короткие сроки разработаны обосновывающие документы для проведения реконструкции и технического перевооружения АО «Калугаприбор» с общим объемом финансирования 1,5 млрд. руб.

В частности, создается общая для двух предприятий служба нормативно-справочной информации, единая корпоративная сеть, будет внедрена единая система PLM. Оптимизация производственных мощностей, как ожидается, позволит эффективнее использовать технологии, оборудование и кадры предприятия. В перспективе планируется расширение кооперационных связей и линейки продукции, в том числе, гражданского назначения.

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теги: производство электроники Концерн Автоматика Калугаприбор КЭМЗ