Производство электроники: Концерн "Автоматика" создает в Калуге производственный кластер

MForum.ru
16.01.2021,
Концерн "Автоматика" (Ростех) объединил предприятия АО "Калугаприбор" и АО КЭМЗ, передав акции Калугаприбора в доверительное управление КЭМЗ. На базе предприятий создан "Единый центр развития гражданской продукции". Это позволило сформировать и защитить в Минпромторге три новых проекта - Экомониторинг, Интеллектуальная система управления двигателем главного привода лифта, Система защиты источников питания. И получить субсидии на сумму 501 млн рублей. Вскоре планируется завершить формирование текущего и перспективного консолидированного продуктового портфеля предприятий с целью распределения производственной (технологической) коорперации.
«Единым центром управления инвестиционной деятельностью» на основе опыта АО «КЭМЗ» в короткие сроки разработаны обосновывающие документы для проведения реконструкции и технического перевооружения АО «Калугаприбор» с общим объемом финансирования 1,5 млрд. руб.
В частности, создается общая для двух предприятий служба нормативно-справочной информации, единая корпоративная сеть, будет внедрена единая система PLM. Оптимизация производственных мощностей, как ожидается, позволит эффективнее использовать технологии, оборудование и кадры предприятия. В перспективе планируется расширение кооперационных связей и линейки продукции, в том числе, гражданского назначения.
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теги: производство электроники Концерн Автоматика Калугаприбор КЭМЗ
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