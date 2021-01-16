5G: Huawei проигрывает апелляции в Швеции

MForum.ru
16.01.2021,
В Швеции отменили основную апелляцию Huawei в отношении частотного аукциона, так что теперь он скорее всего пройдет так, как и планировалось шведским регулятором.
Эту новость представило агентство Reuters, которое сообщает, что шведский суд постановил, что предыдущее постановление, которое разрешало проведение аукциона, несмотря на юридические возражения Huawei, не может быть обжаловано. Тем не менее, Huawei все еще ожидает завершения еще ряда юридических действий, и, похоже, предупредила о "серьезных последствиях", в случае, если аукцион продолжится до того, как эти действия завершатся.
Управление почты и телекоммуникаций Швеции (PTS) предложило условие, что победители частотного аукциона 5G не должны будут использовать на своих сетях решения Huawei или ZTE. Huawei выступил против этого условия и PTS передало эти возражения в административный суд Стокгольма, который вынес решение, отклоняющее возражения китайского вендора. А теперь отклонена и апелляция Huawei по поводу этого решения. Так что теперь можно признать, что для Huawei рынок Швеции окончательно потерян.
Парадоксально, но возможно это решение огорчит гендиректора Ericsson, который выступал в пользу Huawei. О мотивах такого поведения можно догадываться, в Ericsson могут опасаться, что в Китае могут предпринять симметрические меры против этой компании. И тогда потери шведского вендора могут оказаться куда как большими, чем если бы все шведские сети 5G были бы построены на базе оборудования китайских производителей.
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теги: телеком Huawei Швеция геополитика и телеком
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