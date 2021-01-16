Геополитика: Xiaomi внесена в "запретительный" список Минобороны США

16.01.2021, MForum.ru

Китайская компания Xiaomi внесена в один из списков компаний, чьи ценные бумаги запрещено покупать из-за того, что как невнятно утверждают американцы, эти компании связаны с ВПК Китая. Соответствующий указ подписал президент Трамп, запрет начал действовать с 11 января 2021 года, избавиться от китайских акций следует до 11 ноября 2021 года.

В целом это решение идет в общей канве экономической войны, которую ведет США и понуждаемые к ней союзники против Китая. Как и в любой войне, искать какие-то юридические основания соответствующим запретам нет смысла. Крестовый поход против Китая начал Трамп, основным вопросом для меня остается, продолжит ли его новая администрация США.

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