5G: Масштабного покрытия 5G в Японии придется ждать еще несколько лет

MForum.ru
16.01.2021,
Несмотря на высокий спрос на услуги 5G, услуги 5G пока что доступны только с ограниченным покрытием.
Операторы NTT DoCoMo Inc., KDDI Corp. и SoftBank Corp. начали предоставлять услуги 5G в марте 2020 года. Полугодом позднее услуги 5G начал предоставлять "плохой мальчик" Rakuten Mobile Inc.
MM Research Institute Ltd. оценивает число отгруженных в Японию за 2020 фискальный год (который завершается в марте 2021 года) телефонов 5G в 8,33 млн, что составит 28% от общего объема поставок смартфонов в год.
Строительство сетей 5G в Японии планируется активное. В частности, к 2023 году планируется нарастить число базовых станций в 4 раза - до 280 тысяч. Кроме того, решено разрешить операторам переиспользование базовых станций 4G для оказания услуг 5G с использованием тех же частот.
Некоторые отраслевые специалисты в Японии считают, что услуги 5G станут доступны по всей стране примерно к 2025 году. Кроме того, специалисты предупреждают, что понуждение операторов к снижению тарифов на мобильную связь, может негативно повлиять на решимость операторов инвестировать в развитие сетей 5G. Чиновники - везде чиновники, в том числе в Японии.
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теги: телеком Япония тренды 5G пятое поколение число базовых станций
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