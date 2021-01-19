Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+

19.01.2021, MForum.ru

Известный информатор @RODENT950 опубликовал подробности о характеристиках Huawei P50 Pro и P50 Pro+. Безусловно, вся информация носит предварительный характер и относиться к ней следует с некоторым скепсисом.

По мнению источника, новинки получат камеры Leica четвертого поколения с 4 и 5 модулями, соответственно. Величина оптического зума составит 10х, цифрового – 200х. Возможно даже появление оптики по технологии «жидких линз». Впрочем, это зависит от степени готовности этой технологии для коммерческого использования. Диагональ экрана может составить 6,6…6,7 дюйма, частота обновления – 120 Гц. На роль «сердца» новинок претендуют чипсеты Kirin 9000 / Kirin 9000E. В тоже время, емкость батареи составит всего 4200…4300 мАч, что будет компенсироваться поддержкой быстрой зарядки 66 Вт по проводу и 50 Вт без проводов. Корпуса новинок будут сочетать стекло и керамику. Анонс смартфонов серии Huawei P50 ожидается в марте текущего года.