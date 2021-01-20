Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально

20.01.2021, MForum.ru

Компания MediaTek официально анонсировала однокристальные системы Dimensity 1200 и Dimensity 1100. Первая из них нацелена во флагманский сегмент, вторая – на устройства среднего класса.

Dimensity 1200 получил 8 ядер в конфигурации 1 + 3 + 4. Основное ядро – Cortex-A78 с рабочей частотой 3,0 ГГц. Его дополняют еще три ядра Cortex-A78, но их рабочая частота немного ниже – 2,6 ГГц. Последний кластер представлен четырьмя энергоэффективным ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц. В однопоточном режиме новая платформа должна быть примерно на 20% быстрее, чем предшественник. В Dimensity 1100 конфигурация кластеров более привычная – 4 ядра Cortex-A78 с частой 2,6 ГГц дополнены четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц.

За графику в обоих чипах отвечает Mali-G77. Максимальная частота обновления дисплея в смартфонах на базе Dimensity 1200 составляет 168 Гц, в Dimensity 1100 – 144 Гц. За счет 5-ядерного процессора обработки изображений поддерживаются камеры разрешением до 200 Мп (в Dimensity 1100 – 108 Мп), а AI-функции позволяют обрабатывать ночные фото на 20% быстрее. Смартфоны на базе новых чипов от Realme, Xiaomi, Vivo и Oppo ожидаются уже в марте.