Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально

MForum.ru
20.01.2021,
Компания MediaTek официально анонсировала однокристальные системы Dimensity 1200 и Dimensity 1100. Первая из них нацелена во флагманский сегмент, вторая – на устройства среднего класса.
Dimensity 1200 получил 8 ядер в конфигурации 1 + 3 + 4. Основное ядро – Cortex-A78 с рабочей частотой 3,0 ГГц. Его дополняют еще три ядра Cortex-A78, но их рабочая частота немного ниже – 2,6 ГГц. Последний кластер представлен четырьмя энергоэффективным ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц. В однопоточном режиме новая платформа должна быть примерно на 20% быстрее, чем предшественник. В Dimensity 1100 конфигурация кластеров более привычная – 4 ядра Cortex-A78 с частой 2,6 ГГц дополнены четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц.
За графику в обоих чипах отвечает Mali-G77. Максимальная частота обновления дисплея в смартфонах на базе Dimensity 1200 составляет 168 Гц, в Dimensity 1100 – 144 Гц. За счет 5-ядерного процессора обработки изображений поддерживаются камеры разрешением до 200 Мп (в Dimensity 1100 – 108 Мп), а AI-функции позволяют обрабатывать ночные фото на 20% быстрее. Смартфоны на базе новых чипов от Realme, Xiaomi, Vivo и Oppo ожидаются уже в марте.
© Антон Печеровый,
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