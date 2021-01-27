Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально

MForum.ru
27.01.2021,
Компания Apple официально анонсировала беспроводную гарнитуру Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition, созданную компанией Beats (ее Apple приобрела несколько лет назад) в сотрудничестве с дизайнерским брендом Fragment Design, чьи логотипы и разместились на корпусе устройства.
Основа «железа» новинки чипсет Apple H1, за счет чего обеспечивается высокое качество звука в широком частотном диапазоне. Оба наушника оснащены кнопками регулировки громкости, а специальный датчик определяет, когда гарнитуру достают из уха (для автоматической постановки на паузу). Заявленная автономность – 9 часов, подзарядка всего 5 минут обеспечивает 1,5 часа в режиме воспроизведения. В комплект поставки новинки входят 4 вида ушных вкладышей. Купить Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition можно за $290.
© Антон Печеровый,
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