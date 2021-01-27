Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально

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Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально

27.01.2021, MForum.ru

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Компания Apple официально анонсировала беспроводную гарнитуру Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition, созданную компанией Beats (ее Apple приобрела несколько лет назад) в сотрудничестве с дизайнерским брендом Fragment Design, чьи логотипы и разместились на корпусе устройства.

Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально

Основа «железа» новинки чипсет Apple H1, за счет чего обеспечивается высокое качество звука в широком частотном диапазоне. Оба наушника оснащены кнопками регулировки громкости, а специальный датчик определяет, когда гарнитуру достают из уха (для автоматической постановки на паузу). Заявленная автономность – 9 часов, подзарядка всего 5 минут обеспечивает 1,5 часа в режиме воспроизведения. В комплект поставки новинки входят 4 вида ушных вкладышей. Купить Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition можно за $290.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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