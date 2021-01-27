Спутниковая связь: GS Labs запустил систему условного доступа DRECRYPT на телекоммуникационном спутнике BELINTERSAT-1

27.01.2021, MForum.ru

Центр исследований и разработок GS Labs интегрировал систему условного доступа DRECRYPT на спутник BELINTERSAT-1 Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики».

Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь построена на базе собственного спутника связи BELINTERSAT-1 и предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг, таких как спутниковое телевизионное вещание, спутниковое радиовещание и широкополосный доступ в Интернет в Европе, Африке и Азии, а также обеспечивает глобальное покрытие в Восточном полушарии.

Специалисты компании провели комплекс работ по установке и настройке программно-аппаратного комплекса, состоящий из набора промышленных серверов, специализированных устройств защиты, программного обеспечения и вспомогательного оборудования.

Система DRECRYPT два раза в год проходит аудит безопасности у мировых экспертов - Farmcombe Security Audit by Cartesian.

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