Спутниковая связь: GS Labs запустил систему условного доступа DRECRYPT на телекоммуникационном спутнике BELINTERSAT-1

MForum.ru
27.01.2021,
Центр исследований и разработок GS Labs интегрировал систему условного доступа DRECRYPT на спутник BELINTERSAT-1 Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики».
Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь построена на базе собственного спутника связи BELINTERSAT-1 и предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг, таких как спутниковое телевизионное вещание, спутниковое радиовещание и широкополосный доступ в Интернет в Европе, Африке и Азии, а также обеспечивает глобальное покрытие в Восточном полушарии.
Специалисты компании провели комплекс работ по установке и настройке программно-аппаратного комплекса, состоящий из набора промышленных серверов, специализированных устройств защиты, программного обеспечения и вспомогательного оборудования.
Система DRECRYPT два раза в год проходит аудит безопасности у мировых экспертов - Farmcombe Security Audit by Cartesian.
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