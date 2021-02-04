Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально

MForum.ru
04.02.2021,
Компания HMD Global представила первый смартфон 2021 модельного года. Им стал бюджетный смартфона Nokia 1.4 работающий на платформе Android 10 Go Edition с облегченным набором сервисов Google.
Спецификации Nokia 1.4 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 215, 1/2/3 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти, 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 8 Мп тыловую камеру с 2 Мп вспомогательным модулем для макросъеки, 5 Мп камеру в каплевидном вырезе дисплея и АКБ 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели, поддержки NFC нет. Nokia 1.4 с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти оценен в 7 990 рублей, вариант 3+64 Гб обойдется 9990 рублей.
© Антон Печеровый,
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