Анонсы: Samsung Galaxy F62 с АКБ 7000 мАч представлен официально

MForum.ru
16.02.2021,
Компания Samsung вывела на индийский рынок смартфон Galaxy F62. Новинка базируется на 7 нм чипсете Exynos 9825 (используется в Galaxy Note 10 и Note 10+) и оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч.
Спецификации Samsung Galaxy F62 включают в себя 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с круглым вырезом под 32 Мп фронтальную камеру, 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера представлена связкой 64 Мп основного, 12 Мп широкоугольного, 5 Мп макро и 5 Мп сенсора глубины. Мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани. Начало продаж – 22 февраля, купить Samsung Galaxy F62 можно будет в синем, зеленом и черном цветах по цене 23 990 и 25 990 рупий за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
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