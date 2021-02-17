Развитие сетей: Билайн о развитии сети в Новосибирской области

17.02.2021, MForum.ru

В 2020 году Билайн на территории НСО внедрил решение, которое позволило нарастить доступные для абонентов скорости мобильного интернета в среднем на 20% год к году.

В декабре 2020 года среднее потребление мобильного трафика на одного абонента Билайн в Новосибирске составило 15 ГБ, что в 1.5 раза больше, чем в декабре 2019 года.

Сеть LTE/4G Билайн в НСО в 2020 году выросла на 25%. Сфокусировавшись на агломерации, новых жилых комплексах, коттеджных поселках, Билайн по состоянию на конец ноября 2020 года возвел порядка 150 новых вышек связи.

Более 60 вышек появилось непосредственно в Новосибирске, еще порядка 15 в таких городах-спутниках и крупных рабочих поселках, как Бердск, Обь, Искитим, Кольцово, Колывань. Остальной объем работы, а это порядка 50% от общего числа новых вышек связи, пришелся на ближайшие к областному центру районы: Новосибирский, Искитимский, Черепановский, Коченевский, Ордынский, Мошковский и Тогучинский районы.

В Новосибирске новые вышки связи появились практически в каждом районе, например, поблизости от жилых комплексов «Лев Толстой», «Инские Холмы», жилого дома «Марсель», на территории крупных жилых массивов и микрорайонов Чистая слобода, Горский, Затулинский, Станиславский, Юго-Западный, Южно-Затулинский, Весенний, Ипподромский, МЖК Восточный, Расточка, Пашино, Академгородок и др.

пресс-релиз

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