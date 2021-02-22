5G: Ericsson расширил свою линейку решений 5G RAN и Massive MIMO

MForum.ru
22.02.2021,
Как ожидается, это ускорит развертывание 5G в средней полосе частот. Компания представила 3 новых радио в своем предложении Massive MIMO, а также представила 6 новых продуктов в "вычислительной части RAN" (RAN compute solutions). Все новинки предназначены для развертывания сетей 5G в среднем диапазоне частот.
Продукты основаны на Ericsson Silicon, то есть на собственных SoC компании, которые, по утверждениям Ericsson обеспечивают расширенные возможности вычислений и повышенную безопасность, а также обладают повышенной энергоэффективностью.
Кроме того, новые девайсы обеспечивают сокращение необходимых для их установки площадей втрое, тогда как их емкость может быть втрое больше, чем у предыдущего семейства устройств.
Новые радио 64T Massive MIMO весят 20 кг что на 45% легче, чем "железо" предыдущего поколения, они также на 20% более энергоэффективны. Отличная новость состоит также в том, что они оснащены пассивным охлаждением, что сводит к минимуму, как шумы, так и необходимость техобслуживания.
Новые вычислительные решения RAN включают варианты для использования в помещениях и вне помещений и могут использоваться, как для расширения сетей 4G/LTE, так и для развертывания сетей 5G в диапазонах средних частот. Они обеспечивают повышение пропускной способности до 50% и снижение энергопотребления на 15-20%, обещает вендор.
В Ericsson уверены в том, что после первых развертываний 5G пришло время для масштабирования сетей 5G за счет более широкого использования решений Massive MIMO.
Источник: ericsson.com
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теги: телеком Ericsson решения 5G вендоры оборудование радиоподсистемы RAN
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