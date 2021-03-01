Кадры: Сергей Быков вырос до вице-президента по операторскому бизнесу Билайн

01.03.2021, MForum.ru

Тот случай, когда в топы компании попадает не очередной варяг, а специалист, который растет в компании. Сергей Быков назначен вице-президентом по операторскому бизнесу. До сих пор он занимал должность директора по взаимодействию с операторами связи и роумингу.

Сергей будет отвечать за стратегическое планирование и развитие отношений с национальными и международными операторами связи, определение и реализацию маркетинговой стратегии сегмента В2О, а также за развитие партнерств с использованием бизнес-модели виртуальных сетей связи. Кроме того, в список его обязанностей войдет поддержание основного бизнеса компании в части обеспечения пропуска абонентского трафика и проведение инициатив, направленных на улучшение качества услуги интернет для абонентов Билайн.

В новой должности Сергей будет отчитываться непосредственно генеральному директору ПАО «ВымпелКом» Александру Торбахову.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Сегодняшнее назначение позволит усилить управленческую команду Билайн и откроет новые возможности по реализации стратегических задач, стоящих перед компанией. В их числе — качественное и количественное развитие взаимодействия с операторами связи на локальном и международном уровнях. Сергей уже доказал свою эффективность на занимаемой им ранее должности, и я уверен, что в новой роли он сможет укрепить позиции Билайн на телеком-рынке».

Биографическая справка:

17 лет в телекоме, опыт в области переговоров и построения команд.

В 2006 году пришел в Ростелеком, где вырос от специалиста до зам.директора департамента по работе с российскими операторами связи.

С декабря 2016 года - в Вымпелком. Принят на должность директора по продажам и взаимодействию с национальными операторами.

С декабря 2018 года назначен директором по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО "ВымпелКом". В его задачи входило стратегическое планирование и развитие направления, обеспечение пропуска голосового трафика всех сегментов, обеспечение национального и международного роуминга для абонентов, закупка международных ресурсов (каналы связи и Интернет) в целях предоставления услуг передачи данных. В частности, отвечал за умощнение и обновления оборудования Вымпелком на магистральной сети, на зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками: операторами связи, контент-провайдерами, ЦОД и т.п. Также отвечал за подсоединение к крупнейшей точке обмена интернет-трафиком в Японии (маршрут Хабаровск-Токио).

По итогам 2019 года награжден высшей корпоративной наградой "Бриллиантовая пчела".

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теги: телеком Билайн Вымпелком кадры Сергей Быков