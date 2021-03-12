Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально

12.03.2021, MForum.ru

Компания Oppo официально представила смартфон Find X3 Pro. Новинка получила LTPO-дисплей отображающий 1,07 млрд оттенков и поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Разрешение экрана – QHD+, диагональ – 6,7 дюйма.

В вырезе дисплея разместилась камера разрешением 32 Мп. Также отметим встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. Другой важный элемент OPPO Find X3 Pro – тыловая камера, в состав которой входят два сенсора Sony IMX766 разрешением 50 Мп, выполняющие роль основного и широкоугольного модулей. Завершают картину 13 Мп сенсор с телефотообъективом и 5 Мп сенсор для макросъемки.

В части аппаратной платформы отличием OPPO Find X3 и X3 Pro является чипсет. «Обычная» OPPO Find X3 базируется на Qualcomm Snapdragon 870, тогда как Pro версия – на Qualcomm Snapdragon 888. Объем ОЗУ OPPO Find X3 – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. В Pro версии объем встроенной памяти только 256 Гб, а ОЗУ может быть 8 или 12 Гб. Емкость аккумулятора – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт, беспроводной зарядки – 30 Вт.

От внешних воздействий корпус OPPO Find X3 защищен по классу IP68. Еще одна интересная особенность семейства – эксклюзивные рингтоны от Ханса Циммера (Hans Zimmer). Цены новинки составят – 4499 юаней за OPPO Find X3 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и 4999 юаней за версию с 256 Гб встроенной памяти. Find X3 Pro оценен в 5499 / 5999 юаней за версию с 8/12 Гб ОЗУ. На домашнем рынке новинка появится уже на следующей неделе в черном, белом и синем вариантах.