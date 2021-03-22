Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото

MForum.ru
22.03.2021,
Популярный фитнес-трекер Xiaomi вот-вот войдет в шестое поколение. Если верить слухам, новинка станем одним из крупнейших обновлений в истории модели. К примеру, пользователи смогут отвечать в WhatsApp и Telegram прямо с носимого устройства. Свежая утечка раскрыла внешность новинки и подтвердила магнитное крепление зарядного устройства.
Mi Band 6 появился под номером модели XMSH15HM и носит имя Huami. Это неудивительно, Xiaomi является акционером Huami и именно этот производитель фактически выпускает умные браслеты для Xiaomi. Внешне новинка очень похожа на Mi Band 5, но спецификации будут совершенно другими.
Ожидается, что Mi Band 6 будет обеспечивать мониторинг кислорода в крови, предлагать поддержку Amazon Alexa (в глобальном варианте), 30 режимов тренировок, встроенный GPS и автоматические ответы на уведомления приложений. Китайская версия получит NFC для бесконтактной оплаты. Информации о диагонали экрана пока нет, но ожидается, что она будет немного больше, чем у Mi Band 5. Подтвержденной даты запуска пока нет, но во многих отчетах предполагается, что анонс состоится до июня.
© Антон Печеровый,
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