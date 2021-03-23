Анонсы: POCO F3 представлен официально

MForum.ru
23.03.2021,
Состоялся официальный анонс смартфона POCO F3. Новинка представляет собой ребрендинг Redmi K40. Сильная сторона устройства – качественный экран и отличная производительность при очень привлекательной цене.
POCO F3 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем E4 AMOLED разрешением FHD+. Пиковая яркость достигает 1300 нит, частота обновления – 120 Гц. Основа «железа» - предфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 870 дополненный памятью типа LPDDR5 RAM (ОЗУ) и UFS 3.1 (встроенная память). Тыловая камера POCO F3 базируется на 48 Мп основном сенсоре, дополнительные – 8 Мп с широкоугольной оптикой и 5 Мп для макросъёмки. Емкость аккумулятора – 4520 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Конечно, это ниже ставших стандартом 5000 мАч, зато толщина Poco F3 всего 7,8 мм, а вес – 196 г. Также отметим поддержку NFC, Dolby Atmos, ИК-порт и использование Corning Gorilla Glass 5 для защиты передней и задней панелей. POCO F3 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 349 евро, вариант 8+256 Гб – 399 евро. В рамках предзаказа предоставляется скидка в 50 евро.
© Антон Печеровый,
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