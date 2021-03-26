Анонсы: Realme C25 представлен официально

MForum.ru
26.03.2021,
Бренд Realme официально анонсировал смартфон C25. Как несложно догадаться по индексу модели, новинка нацелена в сегмент недорогих устройств. Однако это не помешало оснастить ее АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и строенной камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (+ две 2 Мп камеры).
Разрешение 6,5-дюймового дисплея новинки составляет 1600 x 720 точек, а в вырезе разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. Внутри Realme C25 нашлось место для чипсета MediaTek Helio G70, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Новинка представлена на рынке Индонезии, ее цена эквивалентна $145 / $160 за версии с 64/128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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