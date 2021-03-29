Контактные центры: Билайн завоевал 4 награды международной программы CCGuru Awards | Хрустальная гарнитура

MForum.ru
29.03.2021,
"Хрустальная гарнитура" - престижный конкурс контактных центров, который проводится уже не первый год. Операторы сотовой связи - его традиционные участники. В этом году Центр обслуживания клиентов Билайн получил награды "Высокая оценка Жюри" и "Высокое одобрение Жюри" сразу в четырех номинациях:
Если говорить о других операторах, то следует отметить также МегаФон с его победами в категории "Лучшая команда исходящего взаимодействия" и в категории "Лучшая команда исходящего взаимодействия".
МТС и Tele2/Ростелеком в конкурсе то ли не участвовали, то ли не получили никаких наград.
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Пресс-релиз
29 марта 2021 года, Москва – Билайн завоевал сразу 4 награды международной программы номинирования CCGuru Awards|Хрустальная гарнитура, которая присуждается лучшим контактным центрам по поддержке и обслуживанию клиентов.
В этом году награды «Высокая Оценка Жюри» и «Высокое Одобрение Жюри» Центр обслуживания клиентов Билайн получил в 4 номинациях: «Лучшие инновации в клиентском обслуживании», «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа», «Оператор года», «Продавец года».
В номинации «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа» награду «Высокая Оценка Жюри» получила команда обслуживания клиентов в социальных сетях. 45 человек из 4 городов в режиме 24/7 отвечают на запросы клиентов по всей России, консультируют и помогают в решении множества вопросов как в официальных аккаунтах Билайн в социальных сетях, так и на других ресурсах в интернете. В 2020 году время ответа на запросы клиентов в социальных сетях сократилось в 3 раза.
«Высокое Одобрение Жюри» в номинации «Лучшие инновации в клиентском обслуживании» члены жюри отдали проекту «Автоподача звонков для оценки качества консультаций специалистов B2C». Запуск процесса автоматизации позволил перестроить существующие процессы и значительно ускорить оценку и анализ проведенных консультаций.
«Высокое Одобрение Жюри» также получили Филоненко Владимир из Воронежа в номинации «Продавец года» и Протянова Евгения из Саратова в номинации «Оператор года». Кроме этого, Евгения удостоилась и приза зрительных симпатий «Операторы за операторов» от компаний-участников.
В этом году международная программа номинирования CCGuru Awards|Хрустальная гарнитура прошла в 17 раз. Более 300 участников из разных стран мира боролись за звание лучшего из лучших в 43 номинациях в 7 категориях. Подведение итогов состоялось 23 марта.
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теги: телеком контактные центры конкурсы Серебряная гарнитура Билайн Вымпелком
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