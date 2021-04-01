Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России

01.04.2021, MForum.ru

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Пару дней назад компания Xiaomi представила целое семейство новых смартфонов Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i и смарт-бра Mi Band 6. Однако в ближайшее время до рынка России доберется лишь Mi 11 Lite 4G.

Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России

Спецификации Xiaomi Mi 11 Lite 4G включают в себя 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (в 5G-версии Snapdragon 780G), 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с 64 Мп основным сенсором (вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 5 Мп датчик глубины), 16 Мп камеру для сэлфи и АКБ емкостью 4250 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. На европейском рынке эта новинка будет стоить 299 евро за версию 6/64 Гб и 329 евро за 8/128 Гб, подробности российского релиза пока не озвучены.

Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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