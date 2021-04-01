Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России

01.04.2021, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Xiaomi Redmi 9T. Новинка оснащен 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340x1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Основной сенсор базируется на основном сенсоре разрешение 48 Мп, дополненным 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Также отметим поддержку NFC и 4 Гб ОЗУ. Купить новинку можно в 4 цветовых вариантах: Угольный серый, Сумеречный синий, Золотой восход и Морская волна. Цена версии с 64 Гб встроенной памяти - 14 990 рублей, со 128 Гб – 16 990 рублей. Заказавшие новинку до 7 апреля бонусом получат Mi Band 4 NFC.