MForum.ru
02.04.2021,
Компания Xiaomi вошла в сегмент смартфонов со складным дисплеем. Основной экран Mi Mix Fold представляет собой 8,01-дюймовую AMOLED-матрицу разрешением 2480 x 1860 точек (4:3). Диагональ внешнего экрана – 6,52 дюйма при разрешении 2520 x 840 точек и частоте обновления 90 Гц.
Внутри Xiaomi Mi Mix Fold нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 888, 12/16 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камеру в конфигурации 108 Мп основой +13 Мп широкоугольный + 8 Мп перископная, 20 Мп фронтальной камере в вырезе внешнего дисплея и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
Также отметим 4 стереодинамика Harman Kardon, NFC, дактилоскопический сенсор на правом торце и ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.
Цена Xiaomi Mi Mix Fold составит от 9999 юаней за версию 12+128 Гб, начало продаж 16 апреля . За варианты 12+512 и 16+512 Гб придется заплатить 10 999 и 12 999 юаней, соответственно. Международный релиз пока не планируется.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях раскладного смартфона Galaxy Z Flip 3 / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] 5G: МегаФон начинает предоставлять услугу 5G в международном роуминге в Румынии / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru