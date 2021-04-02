Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi

02.04.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi вошла в сегмент смартфонов со складным дисплеем. Основной экран Mi Mix Fold представляет собой 8,01-дюймовую AMOLED-матрицу разрешением 2480 x 1860 точек (4:3). Диагональ внешнего экрана – 6,52 дюйма при разрешении 2520 x 840 точек и частоте обновления 90 Гц.

Внутри Xiaomi Mi Mix Fold нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 888, 12/16 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камеру в конфигурации 108 Мп основой +13 Мп широкоугольный + 8 Мп перископная, 20 Мп фронтальной камере в вырезе внешнего дисплея и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Также отметим 4 стереодинамика Harman Kardon, NFC, дактилоскопический сенсор на правом торце и ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Цена Xiaomi Mi Mix Fold составит от 9999 юаней за версию 12+128 Гб, начало продаж 16 апреля . За варианты 12+512 и 16+512 Гб придется заплатить 10 999 и 12 999 юаней, соответственно. Международный релиз пока не планируется.