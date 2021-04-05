Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X

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Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X

05.04.2021, MForum.ru

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В китайской социальной сети Weibo замечен постер раскрывающий дизайн и характеристики Redmi 20X. Новинка должна стать приемником Redmi 10X 5G, который вышел на рынок в прошлом году.

Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X

В активе Redmi 20X ожидаются строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, поддержка сетей 5G, экран с частотой обновления 90 Гц, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. С учетом цены в 999 юаней, Redmi 20X имеет все шансы стать самым доступным смартфоном с поддержкой 5G-сетей на китайском рынке. Купить новинку можно будет в серебристом, синем и зеленом вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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