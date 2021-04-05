Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально

MForum.ru
05.04.2021,
Vivo анонсировала X60 и X60 Pro еще в декабре прошлого года, а в январе последовала модель X60 Pro +. Теперь компания добавила в модельный ряд еще одно устройство – vivo X60t,базой для которого стал чипсет Dimensity 1100. Нельзя не отметить и встроенную тыловую камеру, созданную в сотрудничестве с ZEISS.
Конфигурация камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 13 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 13 Мп сенсор для портретной съемки. Основные спецификации Vivo X60t включают в себя 6,56-дюймый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS. Купить Vivo X60t можно за 3498 юаней.
© Антон Печеровый,
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