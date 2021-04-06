Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально

MForum.ru
06.04.2021,
На сайтах интернет-магазинов замечены смартфоны Oppo A74 и A74 5G. Первая новинка засветилась на Филиппинах и в Камбодже, а вторая – на Таиланде.
Oppo A74 представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1080p+ c частотой обновления 60 Гц и встроенным в экран дактилоскопическим сенсором, чипсетом Snapdragon 662, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Oppo A74 5G построен на базе чипсета Snapdragon 480 (8 нм), объемы ОЗУ и встроенной памяти аналогичны, но частота обновления экрана – 90 Гц.
Емкость аккумуляторов – 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт у 4G-версии и 18 Вт у варианта 5G. Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi и Bluetooth с aptX, но NFC отсутствует. Тыловая камера базируется на 48 Мп сенсоре, при этом у 4G-версии используются 2 вспомогательных модуля по 2 Мп, тогда как в 5G-варианте установлен широкоугольный сенсор разрешением 8 Мп. Цветовая гамма модели включает в себя черный Prism Black и синий Midnight Blue. Стоимость 4G-версии составляет $285, цена 5G-варианта пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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