Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band

07.04.2021, MForum.ru

На российском рынке появился смарт-браслет Oppo Band. Аналогично другим устройствам этого класса, в активе OPPO Band присутствуют функции мониторинга физической активности (12 видов), контроль качества сна и большое количество тем оформления экрана.

В технической части речь идет о 1,1-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 294 х 126 точек, датчике частоты сердечных сокращений, Bluetooth 5.0, АКБ емкостью 100 мАч (до 14 дней), а также защите от влаги при погружении на глубину до 50 метров. Отдельно отметим функционал измерения насыщенности крови кислородом за счет выделенного оптического датчика. В российской рознице Oppo Band можно купить за 3790 рублей.