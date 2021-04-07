Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band

MForum.ru
07.04.2021,
На российском рынке появился смарт-браслет Oppo Band. Аналогично другим устройствам этого класса, в активе OPPO Band присутствуют функции мониторинга физической активности (12 видов), контроль качества сна и большое количество тем оформления экрана.
В технической части речь идет о 1,1-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 294 х 126 точек, датчике частоты сердечных сокращений, Bluetooth 5.0, АКБ емкостью 100 мАч (до 14 дней), а также защите от влаги при погружении на глубину до 50 метров. Отдельно отметим функционал измерения насыщенности крови кислородом за счет выделенного оптического датчика. В российской рознице Oppo Band можно купить за 3790 рублей.
© Антон Печеровый,
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