Анонсы: Nokia G20 и G10 – смартфоны начального уровня с Android 11

MForum.ru
09.04.2021,
Помимо X-серии с поддержкой 5G, HMD также представила четыре телефона Nokia начального уровня - два телефона G с полной версией Android 11 и два телефона C с Android 11 Go Edition. Важно отметить, что ОС серии G будет получать обновления ОС в течение двух лет.
Nokia G20 и G10 очень похожи, хотя Nokia G20 имеет заметно улучшенную фоточасть в составе основного модуля разрешением 48 Мп (плюс 5 Мп со сверхширокоугольной оптикой, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины) и 8-мегапиксельной селфи-камеры. За исключением оптики ZEISS, камера аналогична более дорогому Nokia X10. В Nokia G10 тыловая камера заметно упрощена – основной 13 Мп сенсор и 2 сенсора разрешением 2 Мп.
Основной аппаратной платформы Nokia G20 стал чипсет MediaTek Helio G35 (8x A53 @ 2,3 ГГц, GE8320 @ 680 МГц) дополненный 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Nokia G10 базируется на Helio G25 (8x A53 @ 2,0 ГГц, GE8320 @ 650 МГц) и поставляется 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Разрешением 6,5-дюймового экрана новинок 720p+ (соотношение сторон 20:9), емкость АКБ – 5050 мАч (зарядка 10 Вт). ОС из коробки – Android 11. Цена Nokia G10 составит 140 евро, в продажу он поступит в конце текущего месяца. Nokia G20 оценен в 160 евро, начало продаж намечено на май. И учетом минимальной разницы в цене G20 выглядит заметно более предпочтительным.
© Антон Печеровый,
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