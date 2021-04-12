Слухи: Появились первые рендеры Samsung Galaxy S21 FE

MForum.ru
12.04.2021,
Известно, что компания Samsung планирует выпустить смартфон Galaxy S21 FE, а его первые рендеры уже появились в сети. Известный информатор OnLeaks, объявил, что дизайн смартфона Fan Edition будет соответствовать стилю Galaxy S21, с выступающим блоком тыловой камеры.
По информации OnLeaks, размеры новинки составят 155,7 x 74,5 x 7,9 мм (9,3 мм на выступе камеры), что делает его немного больше, чем оригинальный Galaxy S21. Каркас металлический, но задняя панель будет «матовым стеклом» (пластик, имитирующий стеклянную поверхность). Диагональ плоского экрана Galaxy S21 FE составит 6,4 дюйма, скорее всего речь идет о панели AMOLED с круглым вырезом под фронтальную камеру. Тыловая камера будет строенной. Судя по рендеру, речь идет о трех идентичных объективах. Таким образом, можно ожидать три сенсора разрешением 12 Мп. Остальные подробности пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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