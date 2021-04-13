Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России

MForum.ru
13.04.2021,
Компания Vivo объявила о доступности на российском рынке смартфона X60 Pro. Новинка позиционируется как фотофлагман и снабжена строенной камерой с оптикой Zeiss, поддержкой стабилизации Gimbal 2.0 и зумом Pixel Shift.
Технически тыловая камера Vivo X60 Pro представляет собой связку 48 Мп основного сенсора, 13 Мп с широкоугольной оптикой и 13 Мп для портретной съемки. Фронтальная камера разрешением 32 Мп разместилась в круглом вырезе дисплея. Спецификации Vivo X60 Pro включают в себя 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2376x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Рекомендованная цена Vivo X60 Pro для России – 64 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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