Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России

MForum.ru
14.04.2021,
Состоялся российский релиз смартфонов POCO X3 Pro и POCO F3. Новинки представляют собой производительные устройства с 6,67-дюймовыми дисплеями разрешением 2400х1080 точек и 48 Мп сенсорами Sony IMX582 для основных камер.
Спецификации POCO X3 Pro включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 860, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (48+8+2+2 Мп), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Старт продаж намечен на 23 апреля, цена 23 990 / 26 990 за версии 6+128/8+256 Гб.
POCO F3 отличится использованием экрана типа AMOLED E4, чипсета Qualcomm Snapdragon 870, строенной камерой (48+5+5 Мп) и АКБ 4520 мАч. Купить этот смартфон можно будет с 28 апреля по цене 32 990 / 35 990 рублей за версии 6/128 и 8/256 Гб, соответственно. В первые несколько дней продаж будет действовать скидка от 1000 до 2000 рублей. Купить новинки можно будет в официальном магазине на TMALL, а также в NS, Эльдорадо, М.Видео, Ноу-Хау, МТС, Билайн, Технопарк, Онлайн-Трейд, OZON, Ситилинк и Wildberries.
© Антон Печеровый,
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