Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

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Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

20.04.2021, MForum.ru

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Производители аксессуаров не терпеливы, один из них опубликовал изображения прозрачного чехла для Samsung Galaxy A22, официальный анонс которого пока не состоялся. Внешность новинки очень похожа на дизайн Galaxy M62 / F62.

Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

Причем на рендерах есть интересные детали. К примеру, не показана светодиодная вспышка тыловой камеры. Сомнительно, что Samsung представит смартфон без вспышки, тем более характеристики фоточасти Galaxy A22 ожидаются неплохие. Если верить источникам, новинка может получить основной 48 Мп сенсор, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и два 2 Мп сенсора.

Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

Ожидаемое разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Таким образом, в части фотовозможностей Galaxy A22 будет аналогичен Galaxy A21s, однако в Galaxy A21s камера находится в круглом вырезе дисплея, а на рендерах Galaxy A22 мы видим каплевидный вырез. Также отметим переехавший на боковую грань дактилоскопический сенсор.

Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

Напомню, по итогам 2020 года, Galaxy A21s разошелся тиражом в 19,4 млн экземпляров, что сделало его пятым в мире по объемам продаж. Как и другие модели A-серии 2021 года, Galaxy A22 будет представлен в двух вариантах - 4G и 5G. С учетом того, что Galaxy A32 5G – стал первым 5G-смартфоном Samsung стоимостью менее 300 евро, то ожидаемая цена A22 5G еще ниже – 230 евро. 4G-версия новинки будет еще доступнее.

Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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