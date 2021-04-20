Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах

20.04.2021, MForum.ru

Производители аксессуаров не терпеливы, один из них опубликовал изображения прозрачного чехла для Samsung Galaxy A22, официальный анонс которого пока не состоялся. Внешность новинки очень похожа на дизайн Galaxy M62 / F62.

Причем на рендерах есть интересные детали. К примеру, не показана светодиодная вспышка тыловой камеры. Сомнительно, что Samsung представит смартфон без вспышки, тем более характеристики фоточасти Galaxy A22 ожидаются неплохие. Если верить источникам, новинка может получить основной 48 Мп сенсор, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и два 2 Мп сенсора.

Ожидаемое разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Таким образом, в части фотовозможностей Galaxy A22 будет аналогичен Galaxy A21s, однако в Galaxy A21s камера находится в круглом вырезе дисплея, а на рендерах Galaxy A22 мы видим каплевидный вырез. Также отметим переехавший на боковую грань дактилоскопический сенсор.

Напомню, по итогам 2020 года, Galaxy A21s разошелся тиражом в 19,4 млн экземпляров, что сделало его пятым в мире по объемам продаж. Как и другие модели A-серии 2021 года, Galaxy A22 будет представлен в двух вариантах - 4G и 5G. С учетом того, что Galaxy A32 5G – стал первым 5G-смартфоном Samsung стоимостью менее 300 евро, то ожидаемая цена A22 5G еще ниже – 230 евро. 4G-версия новинки будет еще доступнее.