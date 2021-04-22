Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц

MForum.ru
22.04.2021,
Компания Realme официально анонсировала смартфон Realme 8 5G, базирующийся на чипсете Dimensity 700 и оснащенный 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Dragontrail.
Напомню, представленная ранее 4G-версия была построена на базе чипсета Helio G95, а частота обновления ее экрана составляла 60 Гц. Однако пиковая ярость SuperAMOLED-экрана 4G-версии составляла порядка 1000 нит, тогда как у 5G-варианта – 600 нит. Объем ОЗУ Realme 8 5G – 4/8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера базируется на 48 Мп сенсоре, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. В качестве вспомогательных в тыловой камере используется черно-белый сенсор для портретной съемки и сенсор с макро объективом. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт (в 4G-версии ее мощность составляла 30 Вт). Купить Realme 8 5G можно будет в синем Supersonic Blue и черном Supersonic Black, а его цена составит порядка $320 за вариант с 4 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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