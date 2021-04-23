Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G

23.04.2021, MForum.ru

В отличие от Realme Q3 Pro, смартфоны Realme Q3 и Q3i позиционируются как бюджетные решения с минимальным ценником от 1099 юаней за Realme Q3i с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Аналогичный смартфон, но с 6 Гб ОЗУ, оценен в 1199 юаней.

Основа аппаратной платформы Realme Q3i – чипсет MediaTek Dimensity 700. В качестве дисплея используется 6,5-дюймовая матрица разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц.

Realme Q3i

Realme Q3 построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 750G, минимальный объем ОЗУ – 6 Гб, также есть версия с 8 Гб памяти. Диагональ и разрешение дисплея такие же, но максимальная частота обновления – 120 Гц.

Realme Q3

Еще одно отличие заключается в камере. У Realme Q3i есть 8 Мп монохромный сенсор для портретной съемки, тогда как у Realme Q3 – 8 Мп с широкоугольной оптикой. Разрешение основного сенсора тыловой камеры обоих новинок – 48 Мп, также есть 2 Мп для макросъемки. В круглом вырезе дисплея разместился 16 Мп сенсор сэлфи-камеры. Емкость батареи обоих смартфонов - 5000 мАч, но в Realme Q3i мощность быстрой зарядки – 18 Вт, тогда как у Realme Q3 – 30 Вт. Стоимость Realme Q3 составляет 1299 и 1399 юаней за версии с 6 и 8 Гб, соответственно.