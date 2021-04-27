Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+

27.04.2021, MForum.ru

Уже в мае ожидается анонс смартфонов семейства Honor 50. Однако, инсайдер @RODENT950 утверждает, что в июне это семейство пополнит Honor 50 Pro+.

По мнению источника, в активе Honor 50 Pro+ ожидаются 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловая камера в конфигурации 50+13+8 Мп с дополнительным ToF-сенсором, сдвоенная фронтальная камера (32+8 Мп), а также АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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