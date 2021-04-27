MForum.ru
27.04.2021,
Уже в мае ожидается анонс смартфонов семейства Honor 50. Однако, инсайдер @RODENT950 утверждает, что в июне это семейство пополнит Honor 50 Pro+.
По мнению источника, в активе Honor 50 Pro+ ожидаются 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловая камера в конфигурации 50+13+8 Мп с дополнительным ToF-сенсором, сдвоенная фронтальная камера (32+8 Мп), а также АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] 5G: МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+ / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru