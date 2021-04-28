Анонсы: Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition представлен официально

MForum.ru
28.04.2021,
Компания Xiaomi анонсировала специальное издание Redmi K40, получившее приставку Gaming Enhaced Edition к названию. Как несложно догадаться, речь идет об игровом устройстве, а его отличительной особенностью стали физические курки на торце и улучшенная система охлаждения.
Диагональ дисплея новинки 6,67-дюйма, разрешение 2400х1080 точек, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 500 ник, а для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Внутри Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition нашлось место для чипсета MediaTek Dimensity 1200, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камере (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 5065 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Отдельно отметим стереодинамики с калибровками JBL. Начало продаж новики в Китае назначено на 30 апреля, цена версии 6/128 Гб составляет 1999 юаней. За версии 8/128 и 8/256 Гб придется заплатить 2199 и 2399 юаней. Варианты 12/128 и 12/256 оценены в 2399 и 2699 юаней, соответственно. Международный релиз пока не планируется.
© Антон Печеровый,
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