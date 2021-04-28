NB-IoT: Платформа Билайн Бизнес поможет Горводоканалу Новосибирска собирать данные с беспроводных приборов учета

MForum.ru
28.04.2021,
Билайн Бизнес и МУП ГОРВОДОКАНАЛ Новосибирска сообщают об успешном завершении тестовой эксплуатации платформы Билайн.City для автоматизации сбора и передачи показаний приборов учета. Платформа подключена к приборам учета через сеть NB-IoT, развернутую ранее компанией Билайн в Новосибирской области. Билайн выступает администратором сервиса.
Данные, собираемые приборами учета, отображаются в личном кабинете каждого пользователя Билайн.City.
Функционал платформы был доработан и адаптирован под индивидуальные требования МУП "ГОРВОДОКАНАЛ". Доступны данные о текущих показаниях любого прибора, статистика, а также формируются необходимые отчеты по каждому контрагенту.
Внедрение платформы позволило повысить достоверность данных, упростить их сбор, что в итоге снижает количество споров между конечным потребителем и МУП Новосибирска ГОРВОДОКАНАЛ.
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»: «Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, Билайн вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов, так и в развитие своей сети. В частности, реализация проекта с МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» стала возможна благодаря качественному покрытию сети 4G LTE Билайн в Новосибирске, на базе которого был запущен стандарт NB-IoT, обеспечивающий бесперебойную передачу данных. Мы используем индивидуальный подход и самые современные технологии IoT для решения задач своих клиентов. По итогу тестового периода мы планируем расширять применение Билайн.City внутри МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», подключая и другие их направления. Также Билайн Бизнес готов помогать развивать умные города, транслируя свой опыт на новые проекты, в том числе и в других регионах».
Николай Семериков, начальник службы сервисного обеспечения МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»: «Удаленный сбор показаний сегодня является одним из фокусных направлений для развития нашей компании. Это решение позволяет своевременно получать данные о реальном расходе ресурса, что позволит сократить время на обработку и выставление счетов, повысить прозрачность расчетов с потребителями и в перспективе приведет к более точному прогнозированию производства. К тому же, распространенные сейчас другие решения, которые передают информацию через стандартные каналы связи, сравнительно дороже и имеют высокое энергопотребление, что выгодно отличает стандарт NB-IoT с применяемым на нем оборудованием. Явные преимущества стандарта NB-IoT – емкость, позволяющая подключить тысячи датчиков, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств».
Билайн.City – комплексное решение, которое объединяет в себе разнообразные IoT-устройства, среду передачи данных и интерфейс пользователя. Он призван служить рабочим столом, объединяя информацию от разных устройств, интегрированных систем, картографических и статистических данных. Билайн. City отличают гибкость, универсальность, надежность, а также возможность настройки и доработки под задачи заказчика. Билайн.City не требует от заказчика специальных серверных мощностей, собственных системных администраторов. Его поддержка осуществляется на стороне Билайн.
К сожалению, нет данных, какие используются приборы учета, прежде всего, кто выпустил модуль NB-IoT посредством которого обеспечивается беспроводное подключение прибора к сети Вымпелком и к платформе Билайн.City - российского или зарубежного производства.
Появление у Билайн Бизнес платформы Билайн.City означает появление у компании зрелого комплексного продукта. Оператор постепенно расширяет покрытие NB-IoT, соответствующие сети развернуты уже примерно в двух десятках российских регионах.
По покрытию NB-IoT лидерами российского рынка являются МТС и МегаФон. Объем доходов операторов от данного направления бизнеса начал расти. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста, если только регулятор не "подкинет проблем".
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теги: телеком NB-IoT Билайн.City Вымпелком Билайн Бизнес Новосибирская область Новосибирск
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