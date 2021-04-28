Развитие сетей: Вымпелком сообщает об улучшении качества услуг LTE в Сочи

28.04.2021, MForum.ru

Вымпелком заявляет об улучшении качества сети в Сочи, достигнутого за счет развертывания неназванного числа базовых станций, внедрения SON - системы автоматической настройки сети, а также рефарминга частот 1800 МГц с GSM в LTE (пока что задействована в основном полоса 2х10 МГц). В результате скорость мобильного интернета выросла в 1.5 раза, улучшились и другие показатели работы сети, утверждает компания в пресс-релизе.

Билайн построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Сеть LTE появилась в поселках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановке, Ачипсе, Нижней Шиловке. Благодаря этому, по данным компании, в Большом Сочи покрытие сети 4G выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).

Частоты, используемые в Краснодарском крае операторами LTE:

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пресс-релиз

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Телеком-рынок Краснодарского края

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теги: телеком телеком Билайн Вымпелком Краснодарский край