Развитие сетей: Вымпелком сообщает об улучшении качества услуг LTE в Сочи

MForum.ru
28.04.2021,
Вымпелком заявляет об улучшении качества сети в Сочи, достигнутого за счет развертывания неназванного числа базовых станций, внедрения SON - системы автоматической настройки сети, а также рефарминга частот 1800 МГц с GSM в LTE (пока что задействована в основном полоса 2х10 МГц). В результате скорость мобильного интернета выросла в 1.5 раза, улучшились и другие показатели работы сети, утверждает компания в пресс-релизе.
Билайн построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Сеть LTE появилась в поселках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановке, Ачипсе, Нижней Шиловке. Благодаря этому, по данным компании, в Большом Сочи покрытие сети 4G выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).
Частоты, используемые в Краснодарском крае операторами LTE:
--
--
Телеком-рынок Краснодарского края
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком телеком Билайн Вымпелком Краснодарский край
Публикации по теме:
22.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обещает существенное улучшение сотовой и фиксированной связи в Волгограде и области / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Beeline Узбекистан развернул виртуальную платформу SDM на базе решения ZTE / MForum.ru
14.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн завершил рефарминг диапазона 1800 под LTE в Приморье / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн обеспечил домашним интернетом жителей Кудрово, Шушар и Мурино (Санкт-Петербург) / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Рост потребления данных в сетях LTE продолжает расти - МегаФон о Московской области / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+ / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru