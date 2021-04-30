Анонсы: Samsung Galaxy M42 5G на Snapdragon 750G представлен официально

30.04.2021, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy M42 5G, базирующийся на чипсете Snapdragon 750G и оснащенный 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением HD+. В U-образном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Из ключевых спецификаций новинки отметим аккумулятор емкостью 5000 мАч (с быстрой зарядкой 15 Вт), тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, 5 Мп сенсор глубины), 128 Гб встроенной памяти и поддержку NFC. Цена новинки в зависимости от объёма ОЗУ составит 21 999 и 23 999 индийских рупий за варианты устройства с 6 и 8 Гб памяти. Купить Samsung Galaxy M42 5G в Индии можно будет с 1 мая в черной и серой расцветках. ОС – Android 11.