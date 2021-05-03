Анонсы: Realme Watch 2 представлены официально

MForum.ru
03.05.2021,
Компания Realme официально анонсировала Realme Watch 2. Новинка в целом сохранила дизайн предшественника, но получила ряд улучшений.
Разрешение ее 1,4-дюймового IPS-экрана составляет 320х320 точек при яркости 600 нит (у прошлого поколения – 380 нит). Класс защиты устройства от влаги – IP68. Для управления устройством служит физическая кнопка на правом торце. Емкость аккумулятора – 315 мАч (у предшественника 160 мАч), что обеспечивает до 12 дней автономной работы.
. Помимо датчика частоты сердечных сокращений в активе новинки присутствует датчик насыщенности крови кислородом. Поддерживается более 90 спортивных режимов (у предшественника - 14), отслеживание качества сна и полный набор стандартных функций устройств подобного класса, включая набор циферблатов (более 100). Стоимость Realme Watch 2 в Малайзии составит 229 малазийских рингитов ($56), данных о международном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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