Анонсы: Realme Watch 2 представлены официально

03.05.2021, MForum.ru

Компания Realme официально анонсировала Realme Watch 2. Новинка в целом сохранила дизайн предшественника, но получила ряд улучшений.

Разрешение ее 1,4-дюймового IPS-экрана составляет 320х320 точек при яркости 600 нит (у прошлого поколения – 380 нит). Класс защиты устройства от влаги – IP68. Для управления устройством служит физическая кнопка на правом торце. Емкость аккумулятора – 315 мАч (у предшественника 160 мАч), что обеспечивает до 12 дней автономной работы.

. Помимо датчика частоты сердечных сокращений в активе новинки присутствует датчик насыщенности крови кислородом. Поддерживается более 90 спортивных режимов (у предшественника - 14), отслеживание качества сна и полный набор стандартных функций устройств подобного класса, включая набор циферблатов (более 100). Стоимость Realme Watch 2 в Малайзии составит 229 малазийских рингитов ($56), данных о международном релизе пока нет.