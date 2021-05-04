Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
04.05.2021,
Компания Realme пополнила портфолио бюджетных смартфонов моделью C11 2021. Новинка базируется на чипсете UniSoC SC9863, довольно часто применяемом в смартфонах самого низкого ценового сегмента. В качестве программной составляющей в Realme C11 2021 используется Android Go с оболочкой Realme UI.
Диагональ экрана Realme C11 2021 – 6,52 дюйма, разрешение 1600x720 точек. Объем ОЗУ составляет 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Тыловая камера представлена одиночным сенсором разрешением 8 Мп, фронтальная – 5 Мп сенсором. Зато емкость батареи вполне достойные 5000 мАч (максимальная мощность зарядки 10 Вт) и есть поддержка NFC. Новинка уже появилась в российской рознице по цене 8 490 рублей, а до 11 мая на AliExpress ее можно будет купить за 6 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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