Развитие сетей: Билайн сообщает о продолжении развития сети в Московском регионе

MForum.ru
04.05.2021,
Компания Билайн провела существенную реконструкцию и расширение сети LTE в Московском регионе в 2020 году. В 2021 году фокус масштабного развития переместился на завершение работ по аналогичному проекту существенной реконструкции и расширения сети оператора в Санкт-Петербурге и в ряде российских регионов. Это не означает, что оператор собирается почивать на лаврах в Московском регионе. В доказательство этого Вымпелком приводит конкретные цифры.
В частности, за 3 месяца 2021 года Вымпелком построил почти 1000 новых базовых станций в Московском регионе. Прежде всего, идет улучшение доступности мобильного интернета в районах с плотной жилой застройкой. Также продолжаются работы по уплотнению покрытия вдоль основных автомобильных и железнодорожных направлений.
В 2021 году появились новые базовые станции оператора в 40 городах Московской области, в частности, в Электрогорске, Ивантеевке, Ногинске, Химках, Егорьевске, Люберцах, Чехове, Электростали и других.
Усилия компании по активному развитию сети дают результаты. В частности, по итогам 1q2021 объем мобильного трафика абонентов компании в Москве вырос на 65%, а в Московской области - на 37% год к году. Вряд ли сеть образца 2019 года смогла бы выдержать этот рост без снижения качества услуги, сеть образца 2021 года справляется с нагрузками без проблем, напротив, средние скорости доступные абонентам зачастую стали выше чем были, несмотря на одновременный значительный рост объемов потребления трафика.
Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«В 2021 году мы продолжаем строить непрерывную связь для москвичей и гостей столицы и фокусируем свои усилия на улучшении качества связи в Подмосковье. Мы рекордными темпами модернизируем существующую инфраструктуру и строим новые вышки, чтобы уже в этом году наши клиенты смогли использовать быстрый и стабильный мобильный интернет дома или на своих загородных участках, а также во время перемещений между столицей и городами Московской области».
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теги: телеком развитие сетей Вымпелком Билайн
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