Акции: МТС и коллабы - теперь с Лукойлом

MForum.ru

Акции: МТС и коллабы - теперь с Лукойлом

14.05.2021, MForum.ru

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МТС и Лукойл запартнерились, чтобы создать подписку, которая должна привлечь внимание к продуктам и услугам этих компаний. Заманивать клиентов пользоваться ею должна скидка на топливо на 10%, вполне ощутимый способ привлечь внимание.

 

 

МТС, в свою очередь, обеспечит покупателям продукта доступ к МТС Music на месяц, облачный сервис «вторая память» на 80 ГБ, а также услугу «Блокировка спам-звонков». Что же, не самый дешевый вариант показать себя клиентам (среди которых будут и действующие абоненты компании), с другой стороны - те, кто еще может себе позволить оплачивать бензин, интересная для оператора аудитория.

Покупать подписку предлагается через мобильное приложение МТС Cashbank (сколько у МТС вообще приложений, кто-то считает?), в разделе Акции. Стоит она ощутимо - 5900 рублей. Впрочем, за это клиенту начисляется 6500 "топливных баллов", те же рубли, но уже предоплаченные за топливо на АЗС Лукойл. И уже упомянутые сервисы от МТС.

Баллы сгорят, если их не истратить за 30 дней, предупреждаем сразу. Вдобавок для оплаты баллами придется заморочиться - нужно будет опять же в приложении зайти на карточку Акции, там нажать кнопку Заправиться и получить QR-код, который затем должен считать кассир. Мало того, еще придется в обязательном порядке оплатить 1 рубль от стоимости заправки наличными или картой. Вам не кажется, что необходимость всей этой возни изрядно обесценивает всю идею? Почему так часто все хорошее превращается в тыкву, как доходит до usability?

Продлить подписку можно не в любой момент, а лишь "не чаще одного раза в 30 дней", - еще одно странное правило.

Пока что это пилотный проект (акция), причем ограниченный как по времени - предложение действует до 31 июля 2021 года, так и по географии - пока что только Свердловская и Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Если результат тестирования этого замороченного партнерского продукта покажется партнерам удовлетворительным, то проект растиражируют на всю Россию.

Вам нравится идея? А реализация?

Проголосовать можно здесь.

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теги: телеком МТС совместные проекты маркетинг

© Алексей Бойко, MForum.ru

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