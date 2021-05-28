Развитие сетей: Билайн построил сеть на новом московском мини-вокзале

MForum.ru
28.05.2021,
Восточный вокзал - это новый московский мини-вокзал транзитного типа, призванный разгрузить Курский вокзал. Он находится на станции Черкизовская МЦК в едином блоке с метро Черкизовская. Билайн сообщает, что обеспечил вокзал связью и мобильным интернетом, разместив необходимое оборудование 5G-ready. 5G в России включить не разрешают регуляторы, так что пока что это оборудование работает в режиме 4G/LTE, а также поддерживает другие стандарты сотовой связи.
Билайн напоминает, что продолжается активное развитие сети компании в Московском регионе, в Москве и области. В частности, за 1q2021 компания построила более 1 тысячи новых базовых станций.
Сейчас компания ставит перед собой задачу создания непрерывной связи по путям следования москвичей - вдоль железных дорог, автотрасс и в метро. В 2020 году Билайн провел массовое переоснащение метро, задействовав оборудование 5G-ready. Если будет на то решение властей, оператор готов запустить 5G в метро в течение нескольких дней после выделения компании частотного ресурса под этот стандарт. А пока что оборудование работает в режимах LTE-A/LTE-A Pro, а также поддерживает NB-IoT. Этой сетью пользуются не только пассажиры, но и метрополитен.
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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сети Москва Московский регион число базовых станций
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