Развитие сетей: Билайн построил сеть на новом московском мини-вокзале

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн построил сеть на новом московском мини-вокзале

28.05.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Восточный вокзал - это новый московский мини-вокзал транзитного типа, призванный разгрузить Курский вокзал. Он находится на станции Черкизовская МЦК в едином блоке с метро Черкизовская. Билайн сообщает, что обеспечил вокзал связью и мобильным интернетом, разместив необходимое оборудование 5G-ready. 5G в России включить не разрешают регуляторы, так что пока что это оборудование работает в режиме 4G/LTE, а также поддерживает другие стандарты сотовой связи.

 

 

Билайн напоминает, что продолжается активное развитие сети компании в Московском регионе, в Москве и области. В частности, за 1q2021 компания построила более 1 тысячи новых базовых станций.

Сейчас компания ставит перед собой задачу создания непрерывной связи по путям следования москвичей - вдоль железных дорог, автотрасс и в метро. В 2020 году Билайн провел массовое переоснащение метро, задействовав оборудование 5G-ready. Если будет на то решение властей, оператор готов запустить 5G в метро в течение нескольких дней после выделения компании частотного ресурса под этот стандарт. А пока что оборудование работает в режимах LTE-A/LTE-A Pro, а также поддерживает NB-IoT. Этой сетью пользуются не только пассажиры, но и метрополитен.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сети Москва Московский регион число базовых станций

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson / MForum.ru

18.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает о проведенной модернизации сети в Пензенской области / MForum.ru

05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн об ускорении стройки в 1q2021 / MForum.ru

04.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает о продолжении развития сети в Московском регионе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:04 Мах_0721 Тема: Про слежку
мне сказали что у тебя в слежке и кто то следит и читает твои переписки и видет твои фото включая месенджеры. А мне то нечего скрывать. Просто у меня установлен какой то ns cloud .. это может быть ...
Вчера 12:15 iman335543 Тема: Настройка интернет-доступа на мобильном телефоне (WAP, GPRS, MMS) (Страницы: 1 2 3 4 5)
Overachieverz helps marketers sell more products at every stage of development, from small businesses to large and small businesses. Advanced OpenSaaS solutions enable merchants to build, innovate ...
Вчера 12:12 iman335543 Тема: Best Website For Information
infostrive has been considered the best site for many years. In all plans and goals, we do not hesitate to take care of those who are looking for materials with valuable attention and thought. Under ...
27.05.2021 16:05 Karakum89 Тема: Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен (24.05.2021)
Якобы выстрелит еще раз, но увы, этого не случится.
27.05.2021 16:00 Karakum89 Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Отличные смартфоны, точно стоят своей цены. Уже видел в магазинах, выглядят реально круто.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru

25.05. [ПО] Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0 / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок / MForum.ru

24.05. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy M22 / MForum.ru

24.05. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020 / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ замечены в JD.com / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F52 5G представлен официально / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: