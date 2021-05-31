Пятое поколение: МегаФон запустил тестовую зону 5G в Санкт-Петербурге

31.05.2021, MForum.ru

МегаФон развернул открытое тестирование 5G в районе Невского проспекта и Экспофорума в Санкт-Петербурге. Подключиться к сети могут все желающие абоненты при условии, что их устройства поддерживают соответствующие технологии.

Сеть развернута в режиме DSS с использованием частот 4G, которыми располагает МегаФон, то есть сети LTE и 5G оператора сейчас делят в районе теста единый частотный ресурс. Кроме того, развернуты базовые станции в диапазоне mmWave (миллиметровых волн).

В идеальном варианте, пиковые скорости мобильного интернета в тестовой сети могут обеспечиваться на уровне до 1 Гбит/c с использованием сочетания различных полос 4G, и на уровне до 4.1 Гбит/c в диапазоне миллиметровых волн. В этом случае также можно наблюдать в 1.5 раза меньшее время отклика.

Для теста задействовано решение Huawei SingleRAN Pro, специалисты китайской компании обеспечивают настройку и поддержку тестирования оборудования тестовой зоны 5G МегаФон в Санкт-Петербурге.

«Технология DSS – не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4 – 3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Попробую получить больше деталей, если получится, то будет UPD текста.

Попробую получить больше деталей, если получится, то будет апдейт текста.

UPD: Где развернуто покрытие 5G компании "МегаФон"?

Невский проспект (до Московского Вокзала),

Адмиралтейский проспект,

Манежная площадь,

Конюшенная площадь,

Площадь Восстания,

территория Экспофорума.

Сколько базовых станций с поддержкой 5G задействовано в тесте?

Всего будет задействовано около 30 BS с поддержкой 5G.

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