Пятое поколение: МегаФон запустил тестовую зону 5G в Санкт-Петербурге

MForum.ru
31.05.2021,
МегаФон развернул открытое тестирование 5G в районе Невского проспекта и Экспофорума в Санкт-Петербурге. Подключиться к сети могут все желающие абоненты при условии, что их устройства поддерживают соответствующие технологии.
Сеть развернута в режиме DSS с использованием частот 4G, которыми располагает МегаФон, то есть сети LTE и 5G оператора сейчас делят в районе теста единый частотный ресурс. Кроме того, развернуты базовые станции в диапазоне mmWave (миллиметровых волн).
В идеальном варианте, пиковые скорости мобильного интернета в тестовой сети могут обеспечиваться на уровне до 1 Гбит/c с использованием сочетания различных полос 4G, и на уровне до 4.1 Гбит/c в диапазоне миллиметровых волн. В этом случае также можно наблюдать в 1.5 раза меньшее время отклика.
Для теста задействовано решение Huawei SingleRAN Pro, специалисты китайской компании обеспечивают настройку и поддержку тестирования оборудования тестовой зоны 5G МегаФон в Санкт-Петербурге.
«Технология DSS – не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4 – 3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
Попробую получить больше деталей, если получится, то будет UPD текста.
Попробую получить больше деталей, если получится, то будет апдейт текста.
UPD: Где развернуто покрытие 5G компании "МегаФон"?
Сколько базовых станций с поддержкой 5G задействовано в тесте?
Всего будет задействовано около 30 BS с поддержкой 5G.
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