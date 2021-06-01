Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор

MForum.ru
01.06.2021,
@OnLeaks и 91mobiles поделились информацией о смартфоне Samsung Galaxy A03s, который станет самым доступным смартфоном в модельном ряду компании Samsung в 2021 году. Ключевые новшества устройства – появление дактилоскопического сенсора на торце и отказ от microUSB в пользу USB Type C.
Спецификации новинки пока не раскрываются. Но рендеры позволяют разглядеть строенную тыловую камеру и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Диагональ экрана устройства составит 6,5 дюймов, а габариты смартфона – 166,6 x 75,9 x 9,1-9,5 мм.
© Антон Печеровый,
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