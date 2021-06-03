Партнерства: Вымпелком будет сотрудничать с РЖД в развитии цифровых сервисов

03.06.2021, MForum.ru

Билайн (ПАО Вымпелком) и РЖД (ОАО Российские железные дороги) заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе инфраструктуры ОАО РЖД и инновационных решений ПАО ВымпелКом.

Прежде всего, сотрудничество позволит развивать ИТ-инфраструктуру оператора на мощностях ЦОД Главного вычислительного центра РЖД. У ГВЦ РЖД есть разветвленная сеть дата-центров, которая используется для предоставления информационных услуги и облачных сервисов, как внутренним клиентам РЖД, так и внешним.

Компании Билайн сотрудничество с РЖД, как ожидается, позволит улучшить качество мобильной связи и интернета на всей территории России. Особенно это касается жителей отдаленных районов Урала, Сибири, Дальнего Востока, где есть инфраструктура РЖД.

Также партнеры займутся цифровизацией существующих бизнес-процессов, планируются совместные проекты по развитию новых цифровых продуктов и сервисов.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

«Инфраструктурные возможности РЖД в сочетании с инновационным подходом к цифровизации от Билайн несут в себе большой технологический потенциал и новые возможности для развития в телекоммуникационной и транспортной сферах. Это стратегическое партнерство позволит в итоге усилить свои позиции на рынке обеим компаниям».

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»:

«Российскими железными дорогами» накоплен значительный опыт цифровой трансформации. Опираясь на него, РЖД готовы содействовать развитию цифровых продуктов и сервисов для нужд регионов и бизнеса. Мы видим, что цифровизация – в любой сфере – помогает повысить качество жизни людей, и совместные проекты с Билайн не будут исключением». Сотрудничество с крупными инфраструктурными компаниями - это разумная политика для операторов связи. Особенно, если речь о компании с разветвленной инфраструктурой, как у РЖД и неплохими компетенциями в ряде областей. Это позволит оператору добиваться интересных целей без гигантских вложений в развертывание собственной инфраструктуры. Конечно, при условии, если баланс "свое-чужое" будет разумно соблюдаться.

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