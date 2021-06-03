Партнерства: Вымпелком будет сотрудничать с РЖД в развитии цифровых сервисов

MForum.ru
03.06.2021,
Билайн (ПАО Вымпелком) и РЖД (ОАО Российские железные дороги) заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе инфраструктуры ОАО РЖД и инновационных решений ПАО ВымпелКом.
Прежде всего, сотрудничество позволит развивать ИТ-инфраструктуру оператора на мощностях ЦОД Главного вычислительного центра РЖД. У ГВЦ РЖД есть разветвленная сеть дата-центров, которая используется для предоставления информационных услуги и облачных сервисов, как внутренним клиентам РЖД, так и внешним.
Компании Билайн сотрудничество с РЖД, как ожидается, позволит улучшить качество мобильной связи и интернета на всей территории России. Особенно это касается жителей отдаленных районов Урала, Сибири, Дальнего Востока, где есть инфраструктура РЖД.
Также партнеры займутся цифровизацией существующих бизнес-процессов, планируются совместные проекты по развитию новых цифровых продуктов и сервисов.
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:
«Инфраструктурные возможности РЖД в сочетании с инновационным подходом к цифровизации от Билайн несут в себе большой технологический потенциал и новые возможности для развития в телекоммуникационной и транспортной сферах. Это стратегическое партнерство позволит в итоге усилить свои позиции на рынке обеим компаниям».
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»:
«Российскими железными дорогами» накоплен значительный опыт цифровой трансформации. Опираясь на него, РЖД готовы содействовать развитию цифровых продуктов и сервисов для нужд регионов и бизнеса. Мы видим, что цифровизация – в любой сфере – помогает повысить качество жизни людей, и совместные проекты с Билайн не будут исключением». Сотрудничество с крупными инфраструктурными компаниями - это разумная политика для операторов связи. Особенно, если речь о компании с разветвленной инфраструктурой, как у РЖД и неплохими компетенциями в ряде областей. Это позволит оператору добиваться интересных целей без гигантских вложений в развертывание собственной инфраструктуры. Конечно, при условии, если баланс "свое-чужое" будет разумно соблюдаться.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком партнерства партнерские проекты цифровые сервисы цифровые услуги Билайн Вымпелком
Публикации по теме:
05.04. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и Альфа-банк подвели итоги сотрудничества в 2020 году / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Услуги: Билайн и МТС обеспечивают поддержку Мобильного ID для клиентов Альфа-Банка / MForum.ru
19.03. [Новости компаний] Стратегия: ВымпелКом разворачивается к MVNO / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Сотрудничество: Билайн Бизнес и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Партнерства: МегаФон вступил в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика" / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru
25.05. [ПО] Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy M22 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен / MForum.ru