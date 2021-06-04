Партнерства: Билайн и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске

04.06.2021, MForum.ru

Вымпелком (Билайн), Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и БАЙКАЛ.ЦЕНТР (ООО "Центр развития Байкальского региона") заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках будет осуществляться цифровое развитие Байкальского муниципального образования (БМО, город Байкальск).

ВымпелКом подключится к проекту комплексного развития Байкальска, выполняемого ВЭБ.РФ и его дочерней структурой БАЙКАЛ.ЦЕНТР. Идет разработка мастер-плана развития города, один из разделов посвящен цифровой трансформации городского хозяйства и управления.

Билайн стал технологическим партнером проекта в данном направлении. Результатом сотрудничества должно стать развитие технологий, улучшение качества жизни горожан, повышение туристической и инвестиционной привлекательности Байкальска.

Участники проекта планируют сотрудничать по таким направлениям как: использование данных геоаналитики, размещение ЦОД на территории города, развитие инфраструктуры связи и ИТ (включая новые BS 4G, публичный Wi-Fi и ВОЛС), проведение пилотных проектов по развертыванию сети 5G. Также планируется внедрять решения в сфере городской безопасности и экологического мониторинга.

Антон Григоров, старший вице-президент ВЭБ.РФ:

«Сотрудничество Билайн, ВЭБ.РФ и БАЙКАЛ.ЦЕНТР в сфере цифровых технологий, которое мы «приземлили» в рамках реализации масштабного проекта комплексного развития города Байкальска открывает беспрецедентные возможности применения самых передовых решений на конкретной территории. Это уникальный опыт, который продемонстрирует эффективность применения цифровых технологий в городах и, безусловно, он будет тиражирован в дальнейшем».

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

«Внедрение существующих и перспективных цифровых решений Билайн при реализации позволит предоставлять жителям и туристам качественные и современные виды услуг, а также всецело ощутить преимущества технологичного города будущего. Мы уверены в перспективности наших решений и в тех преимуществах, которые они могут предоставить горожанам и гостям региона».

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