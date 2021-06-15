Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

MForum.ru

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

15.06.2021, MForum.ru

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Если верить сетевым информаторам, компания Realme собирается ворваться в сегмент простых кнопочных телефонов, для продвижения которых будет создан суббренд Dizo. Ожидаемые имена новинок Star 500 и Star 300.

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

Старшая модель получит 2,8-дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, поддержку Bluetooth, камеру разрешением 0,3 Мп и АКБ емкостью 1900 мАч. Младшая – 1,77-дюймовый экран разрешением 160х120 точек и номинальную камеру на 0,08 Мп. Зато сохранит Bluetooth, а емкость ее батареи составит 2550 мАч, что обеспечит до 18 дней автономной работы.

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

Объем встроенной памяти новинок составит 32 Мп, для расширения подойдут карты памяти объемом до 64 Гб. Dizo Star 500 можно будет купить в черном, серебристом и зеленом цветах за 1799 индийских рупий. Dizo Star 300 оценен в 1299 рупий, а цветовая гамма модели включает в себя черную, синюю и зеленую расцветки.

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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