Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов

15.06.2021, MForum.ru

Если верить сетевым информаторам, компания Realme собирается ворваться в сегмент простых кнопочных телефонов, для продвижения которых будет создан суббренд Dizo. Ожидаемые имена новинок Star 500 и Star 300.

Старшая модель получит 2,8-дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, поддержку Bluetooth, камеру разрешением 0,3 Мп и АКБ емкостью 1900 мАч. Младшая – 1,77-дюймовый экран разрешением 160х120 точек и номинальную камеру на 0,08 Мп. Зато сохранит Bluetooth, а емкость ее батареи составит 2550 мАч, что обеспечит до 18 дней автономной работы.

Объем встроенной памяти новинок составит 32 Мп, для расширения подойдут карты памяти объемом до 64 Гб. Dizo Star 500 можно будет купить в черном, серебристом и зеленом цветах за 1799 индийских рупий. Dizo Star 300 оценен в 1299 рупий, а цветовая гамма модели включает в себя черную, синюю и зеленую расцветки.