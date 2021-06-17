Оборудование и решения: МТС испытывает систему oDAS отечественного производства

17.06.2021, MForum.ru

МТС и ООО ИРЗ проводят испытания системы oDAS RADIUS в Каракулинском районе Удмуртии.

В районе деревни Зуевы Ключи установлена железобетонная опора высотой 30 метров с системой oDAS RADIUS. Она подключена к базовой станции МТС в деревне Усть-Бельск. В ближайшие месяцы будет проведено тестирование работы системы.

По итогам, возможно, будет принято решение об использовании решений ИРЗ на сети МТС.

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теги: телеком отечественное оборудование МТС ИРЗ