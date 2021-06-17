Оборудование и решения: МТС испытывает систему oDAS отечественного производства

MForum.ru
17.06.2021,
МТС и ООО ИРЗ проводят испытания системы oDAS RADIUS в Каракулинском районе Удмуртии.
В районе деревни Зуевы Ключи установлена железобетонная опора высотой 30 метров с системой oDAS RADIUS. Она подключена к базовой станции МТС в деревне Усть-Бельск. В ближайшие месяцы будет проведено тестирование работы системы.
По итогам, возможно, будет принято решение об использовании решений ИРЗ на сети МТС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком отечественное оборудование МТС ИРЗ
Публикации по теме:
04.06. [Новости компаний] Пятое поколение: Ростелеком создаст в Москве индустриальные 5G полигоны / MForum.ru
26.05. [Новости компаний] 5G: Ростеху разрешат сорвать сроки по налаживанию серийного выпуска оборудования 5G? / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] 5G: Доля Open RAN оборудования на российских сетях 5G может достичь 80% через 10 лет? / MForum.ru
30.10. [Новости компаний] Конспекты: Виталий Шуб, Лидирующий Исследовательский Центр по Технологиям 5G при Сколтехе / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] 5G: В Глобалинформсервис ведут разработку отечественного решения 5G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru